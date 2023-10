Si tratta di una società attiva nel settore delle Business Information,detenuta dai co-fondatori Cosimo Cordaro e Stefano Mion

Grimaldi Alliance ha assistito Innovative-RFK S.p.A., holding di partecipazioni industriali quotata al mercato Euronext Access di Parigi, nell’acquisizione del 100% del capitale di Abbrevia Spa, società attiva nel settore delle Business Information (informazioni commerciali e delle indagini per la gestione del credito, con quattro sedi in Italia e agenti su tutto il territorio), detenuta dai co-fondatori Cosimo Cordaro e Stefano Mion. L’acquisizione è stata portata a termine attraverso il veicolo Bidco AML S.p.A.

Grimaldi Alliance ha agito con un team guidato dall’ equity partner Annalisa Pescatori (nella foto a sinistra) coadiuvata dal dott. Luciano Vassallo e per la due diligence legale dagli avvocati Maurizio Mengassini (Partner) e dall’Avv. Federica La Banca per gli aspetti amministrativi, Maddalena Boffoli (Equity Partner) e Valentina Maioli per i profili giuslavoristici, Francesco Conti (Equity Partner) e dal Dott. Marco Bonati per i profili attinenti la protezione dei dati personali.

L’operazione è stata finanziata da Banco BPM, che ha agito in qualità di banca agente e banca finanziatrice iniziale, assistita dal partner Angelo Alfonso Speranza (nella foto al centro) che ha curato, come deal counsel, la strutturazione e la documentazione dell’operazione di acquisition financing, con la collaborazione di Mario Emanuele Panu.

I venditori sono stati assistiti dallo Studio Pavia e Ansaldo, con il Partner Avv. Alberto Bianco (in foto a destra) coadiuvato dall’Avv. Martina Villa, per quanto riguarda la parte legale. Amedeo Venditti ha curato gli aspetti notariali dell’operazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata