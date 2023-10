Oggi Grimaldi Alliance è presente in varie città, tra le quali Milano, Roma, Bari, ParmaTorino e all'estero Bruxelles, Londra, Parigi, Lugano, New York

La Grimaldi Alliance, con il Managing Partner Francesco Sciaudone, ha un nuovo partner negli Stati Uniti per una delle regioni del mondo con maggiore crescita ed innovazione: la California, con Granato Office Law di Los Angeles.

Lo studio – con i suoi due uffici di Los Angeles e Hollywood – è stato fondato da Stephanie Granato che vanta una ventennale carriera come avvocato d’affari, avendo rappresentato importanti corporate americane e startup di grande successo. “Siamo convinti che essere presenti in un contesto di crescita e innovazione con la boutique di Stephanie Granato sia il modo migliore per essere presenti per tutti i nostri clienti nella west coast” ha sottolineato Francesco Sciaudone, Managing Partner di Grimaldi Alliance. “Siamo onorati di far parte una Firm internazionale che sta conquistando sempre crescenti spazi nel mercato dei servizi professionali. Siamo pronti ad offrire il nostro contributo ai clienti di Grimaldi Alliance rispettando i migliori standard internazionali,” ha commentato Stephanie Granato, Managing Partner della Granato Office Law di Los Angeles.

Oggi Grimaldi Alliance è presente a Milano, Roma, Bari, Parma, Napoli, Padova, Verona, Torino, Treviso, Bruxelles, Londra, Parigi, Lugano, New York (con circa 500 professionisti) e in oltre 70 giurisdizioni nel mondo con oltre 2000 professionisti nei seguenti Stati: Albania, Arabia Saudita, Argentina, Belgio, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Colombia, Costa Rica, Croazia, Cina, Cipro, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Iraq, Italia, Lussemburgo, Malesia, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Oman, Panama, Paraguay, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Sud Africa, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay e USA. Nuovi ingressi sono attesi nelle prossime settimane.

