Il leader Uil dopo l'incontro con il governo al Mimit

“Bene l’accordo con Stellantis ma serve un confronto con l’azienda sul piano industriale, mentre il governo deve dire chiaramente che risorse intende mettere in campo“. È la posizione del leader Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell’incontro al Mimit su Stellantis. “Si è parlato di Stellantis e di un percorso sul quale hanno già lavorato da tempo le organizzazioni sindacali di categoria. Il Ministro dice di voler arrivare a un’intesa che preveda il raggiungimento della produzione di 1 milione di autovetture nel nostro Paese. Per quel che ci riguarda, avendo già le categorie svolto questo lavoro da diversi mesi non abbiamo nessun problema”, ha detto Bombardieri. “Chiediamo – ha aggiunto però – di avere un confronto con Stellantis sul piano industriale, sui livelli occupazionali, sui modelli che saranno prodotti in Italia e, ovviamente, anche sugli stabilimenti e sull’indotto. Al Governo chiediamo invece di capire quante risorse mette, per fare cosa e con quali condizionalità”.

