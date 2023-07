Il presidente di Confindustria a margine dell'assemblea generale di Assolombarda a Milano

Per Carlo Bonomi bisogna trovare una linea comune di politica industriale in Europa. Parlando di competitività il presidente di Confidustria sottolinea la necessità di “una governance europea per affrontare colossi come Cina e Usa“. “È impensabile agire da soli, è importante che a livello europeo ci si confronti e si trovi una linea comune”, ha dichiarato Bonomi, parlando a margine dell’Assemblea Generale di Assolombarda presso Camozzi Group a Milano.

