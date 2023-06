Il convegno di Unipolsai dedicato alla ricerca di un bilanciamento tra sostenibilità industriale e infrastrutturale

Si è tenuto lunedì in Triennale a Milano il convegno ‘Urban Mobility Council‘, organizzato da UnipolSai e dedicato alla ricerca di un bilanciamento tra sostenibilità industriale e infrastrutturale, nella prospettiva della transizione energetica. “Oggi si parla di nuovi modelli di mobilità, cioè come interpretare questo bisogno crescente degli italiani di avere nuovi servizi di mobilità”, afferma l’Amministratore delegato di UnipolSai Matteo Laterza, che chiarisce come questo dato vada letto “in relazione a tutta l’innovazione tecnologica che è legata al mondo dell’auto, molto intensa e che ogni anno porta novità incredibili”.

Per il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, ospite dell’evento, quel che è importante è che “non si debbano fare delle scelte facendo riferimento solo all’ideologia. Si deve andare avanti nel ribadire la necessità di una sostenibilità che, però, può venir trovata in tanti sistemi”.

