Unipol Gruppo e Shell Italia diventano partner per la mobilità e la transizione energetica. La collaborazione fra Unipol Gruppo e Shell Italia nasce da un accordo firmato per avviare una partnership strategica nel settore della mobilità in Italia. L’ alleanza favorirà lo sviluppo di un’offerta completa e innovativa rivolta agli automobilisti con l’obiettivo di contribuire alla transizione ecologica del Paese e basata su cinque aree principali: telepedaggio, carta carburante, mobilità elettrica, telematics e gestione delle flotte aziendali.

