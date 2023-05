Il sgretario della Cgil: "In Italia ci sono condizioni inacettabili. Non è più possibile subire tutto questo"

(LaPresse) Maurizio Landini, segretario della Cgil, ha presenziato alle Conclusioni finali del governatore di Banca d’Italia, Ignazio Visco. Il sindacalista condivide alcuni punti espressi dal numero 1 di Bankitalia. “Abbiamo bisogno di una vera riforma fiscale. Abbiamo un evasione di 100 miliardi all’anno. Abbiamo evasione contributiva e lavoro nero. Quei soldi bisogna andare a prenderli per fare investimenti necessari. Penso anche che, come è scritto nella relazione del governatore, la riforma fiscale deve corrispondere ai criteri della nostra Costituizione. Vuole un sistema fiscale progressivo e che ragioni sul reddito e sulla capacità contributiva. Questo per me vuol dire no alla flat tax e vuol dire fare una vera lotta all’evasione fiscale che nel nostro Paese non si sta facendo”, ha detto Landini dalla sede di via Nazionale a Roma. “Infine condivido il fatto che non possiamo perdere un euro del Pnrr. Siamo disponibili a discutere. Finora è il governo che non ha coinvolto le parti sociali”, ha aggiunto il numero uno della Cgil che poi ha punto Visco. “Ho visto una mancanza: non si è parlato di profitti ed extraprofitti. L’inflazione l’hanno determinata i profitti troppo alti. Su questo non ho sentito una parola”, ha detto Landini.

