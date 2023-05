Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in conferenza stampa a Palazzo Wedekind a Roma

Pasquale Tridico, presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), è arrivato alla fine del suo mandato, iniziato i 14 marzo 2019. “Oggi c’è veramente tanto orgoglio. Tutto quello che abbiamo fatto in questi anni ci dà tanto orgoglio. Per il lavoro profuso, per la passione, per tutto ciò che i nostri dipendenti, i nostri dirigenti hanno fatto e continueranno a fare. I nuovi vertici troveremmo sicuramente un Inps migliore di quello che ho trovato”, ha detto Tridico a margine della conferenza stampa organizzata a Palazzo Wedekind a Roma. “La governance non è cambiata e non cambierà. Anzi, penso che un istituto così lo governi con il Cda che è stato inserito nel 2019. C’era un vuoto, un’esigenza voluta dal parlamento ed è bene che ci sia stata”, ha aggiunto il numero uno dell’Inps.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata