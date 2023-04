Il presidente Inps: "Raggiunge 20 miliardi all'anno e arriva a tutti"

“Il bilancio dell’assegno unico è molto positivo“. Così il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, a margine di un seminario di approfondimento sulla misura di sostegno alle famiglie, a Roma. “L’Assegno unico è tra le misure di assistenza più importanti, raggiunge quasi 20 miliardi euro all’anno e ha una caratteristica peculiare rispetto agli strumenti di prima: arriva a tutti, disoccupati, poveri, subordinati e parasubordinati e questo è importante”, ha concluso Tridico. A far eco il direttore generale dell’Inps, Vincenzo Caridi: “L’Assegno unico universale è una misura molto importante perché riguarda la generalità delle famiglie che hanno figli, e credo che sia un primo esperimento davvero determinante per aumentare la natalità nel nostro paese. In un anno abbiamo erogato 16,5 miliardi di euro per oltre 6 milioni di famiglie e abbiamo ricevuto 10 milioni di domande. Sono numeri importanti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata