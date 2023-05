Il capoeconomista: "Si tratta di un anno di transizione"

“Quest’anno la crescita dell’industria manifatturiera italiana si è consolidata, si tratta di un anno di transizione. La nostra previsione di fatturato è di +0,4% a prezzi costanti. In termini numerici raggiungiamo i 1.170 miliardi di euro di fatturato del settore, 260 miliardi in più rispetto al periodo pre-Covid. L’export per la prima volta vede superare il 50% del fatturato, ovvero più della metà di ciò che produciamo viene venduto all’estero. Si tratta di un dato che non arriva per caso, ma grazie alla capacità delle aziende italiane di servire non mercati enormi, ma nicchie di qualità, avendo abbandonato i mercati di qualità più bassa. Ciò si traduce in un avanzo commerciale vicino ai 100 miliardi, e che da qui al 2027 supererà nelle nostre previsioni i 110 miliardi di euro”. Così Gregorio De Felice, capoeconomista di Intesa Sanpaolo, introducendo i lavori dell’evento di presentazione del 103esimo Rapporto Analisi dei Settori Industriali, in corso a Milano. “Nel periodo 2024-27 il quadro macroeconomico sarà ancora incerto, ma ci sarà il rientro dell’inflazione e la discesa dei tassi di interesse. Questo dovrebbe portare a una crescita media annua dell’1,3% del settore manifatturiero”, ha aggiunto De Felice.

