L'ultima modifica effettiva risale dunque allo scorso agosto, quando l'agenzia ha rivisto l'outlook da stabile a negativo

Moody’s non ha aggiornato il rating sull’Italia, che resta così a livello Baa3 con outlook negativo. L’agenzia di rating ha pubblicato una nota per specificare che l’unico rating sul quale ha fornito un aggiornamento è quello del Portogallo, alzando l’outlook da stabile a positivo. Oltre a quello italiano, non sono stati aggiornati neanche i rating di Malta e della città di Zagabria. L’ultima modifica effettiva al rating italiano risale dunque allo scorso agosto, quando Moody’s ha rivisto l’outlook da stabile a negativo. Il prossimo aggiornamento è previsto per il 17 novembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata