Lo comunica il report 'Il mercato del lavoro: dati e analisi' curato da ministero del Lavoro, Banca d'Italia e Anpal

A marzo e aprile l’occupazione dipendente ha continuato a crescere a ritmi sostenuti, superiori rispetto al 2022: dall’inizio dell’anno, in quattro mesi, sono stati creati oltre 200.000 posti di lavoro, circa la metà di quelli attivati complessivamente nel corso dell’anno precedente. La domanda di lavoro è stata trainata soprattutto dai servizi, in particolare dal turismo. E’ quanto si legge nella nota ‘Il mercato del lavoro: dati e analisi’, a cura del ministero del Lavoro, Banca d’Italia e Anpal.

Nel dettaglio, nei due mesi sono stati creati oltre 100.000 posti, al netto delle cessazioni, raggiungendo un valore simile a quello del primo bimestre e superiore sia agli andamenti medi del 2022, sia a quelli del 2019, prima della pandemia. Come nei primi due mesi dell’anno, la domanda di lavoro è stata trainata – ribadisce la nota del ministero-Bankitalia-Anpal – dai servizi e sopratutto dal turismo, dove sono stati creati poco meno di 40.000 posti di lavoro, cioè circa un terzo del totale. Nell’industria in senso stretto e nelle costruzioni, l’occupazione ha continuato a salire a tassi in linea con quelli del bimestre precedente. È proseguita la ripresa dei settori manifatturieri a maggiore intensità energetica, che hanno beneficiato del calo dei prezzi dell’energia. Intanto, nei primi due mesi del 2023, l’incremento dei tassi di partecipazione (0,3 punti percentuali in più rispetto al bimestre precedente2 ) ha frenato il calo della disoccupazione statistica, rilevata dall’Istat, e di quella amministrativa, misurata dalle Dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro (Did), rimaste sostanzialmente stabili.

