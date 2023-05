L'annuncio di una trattoria del capoluogo lombardo: la figura professionale ricercata si chiama "Store Granny"

Nonna del Sud cercasi per portare a Milano l’atmosfera delle case e delle cucine meridionali. È la curiosa offerta di lavoro del ristorante SlowSud, specializzato in cucina siciliana e pugliese, che punta a trovare una nuova figura professionale: la “store granny”. L’annuncio, comparso sui social del ristorante, recita: “Si cerca una Nonna, meridionale, over 65, abilissima a raccontare ricette “diversamente settentrionali” e a trasmettere l’atmosfera conviviale e genuina delle case del Sud Italia”.

Tra le mansioni le chiacchiere al tavolo

La figura ricercata, spiega il ristorante, deve incarnare con naturalezza e spontaneità le caratteristiche tipiche delle nonne del Sud, per animare il locale semplicemente con la sua presenza. Le mansioni riguardano la sala e spaziano dal benvenuto ai clienti alle chiacchiere al tavolo, tralasciando gli aspetti più faticosi del mestiere. Le candidature saranno accettate fino al 18 giugno e, per arrivare al presenza non è richiesto l’invio di un curriculum vitae, bensì una semplice presentazione per iscritto o in video, in questo caso preferibilmente in dialetto, con possibilità di allegare anche la ricetta più amata. La posizione lavorativa è un part-time da 20 ore a settimana con retribuzione in linea con i contratti collettivi di categoria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata