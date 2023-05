Il presidente di ConsumerLab a margine del congresso Future Respect a Roma

“Mancano due cose: innanzitutto le donne stem, cioè le donne impegnate nel settore delle nuove tecnologie, e l’impegno dei giovani. I giovani dimostrano di essere competenti. Con l’evento di oggi abbiamo ribaltato il tavolo: non sono più le imprese che parlano ma sono i giovani che fanno domande per sapere cosa gli aspetta”. Lo ha detto il presidente di ConsumerLab, Francesco Tamburella al congresso Future Respect di Roma. “Siamo in un momento delicato dell’economia e sullo sviluppo sostenibile siamo molto indietro e c’è molto da lavorare perché la nuova direttiva europea appena approvata ci dà degli impegni molto duri. Siamo indietro e un po’ pasticcioni” aggiunge.

