La vicedirettrice di Via Nazionale: "Più autostima e condizioni da parte di aziende"

“Ci sono tutta una serie di fattori che portano le donne a non avvicinarsi al mondo della finanza. Prima di tutto credo che le ragazze dovrebbero lanciarsi di più ed essere ambiziose per loro stesse”. A dirlo è Alessandra Perrazzelli, vicedirettore generale della Banca d’Italia, rispondendo alla domanda di una studentessa durante il convegno “Fare Impresa in Italia” organizzato dall’Università LUMSA di Roma.

“In Banca d’Italia abbiamo studiato i fattori che portano le donne a tenersi sempre un passo indietro. Per esempio abbiamo modificato il test di ingresso perché a fronte di candidate di valore, entravano più uomini. I nostri test non prevedevano risposte nette ma piano piano ci si avvicinava e per questo le donne non rispondevano perché se una risposta non è super precisissima noi non la diamo mentre gli uomini si buttano”, ha proseguito Perrazzelli: “Il consiglio è quindi di imparare ad avere più autostima e per quanto riguarda le aziende creare il più possibile le condizioni adeguate”.

