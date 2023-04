Il governatore alla riunione del Comitato di Sviluppo della Banca Mondiale a Washington

Attesa per il discorso che il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, pronuncerà nella riunione del Comitato di Sviluppo della Banca Mondiale, che si terrà a Washington. “L’economia globale ha mostrato più resilienza del previsto”, si legge nel testo che il numero uno di Bankitalia pronuncerà. “Gli indicatori disponibili suggeriscono che il rallentamento, seppur consistente, è inferiore a quanto previsto fino a pochi mesi fa”, afferma Visco. “Tuttavia, abbiamo a che fare con un contesto estremamente incerto e la crescita e l’inflazione continuano a risentire negativamente della guerra” in Ucraina, sottolinea il governatore.

“I recenti episodi di crisi bancarie e le conseguenti tensioni, seppur contenute dall’adeguata risposta delle autorità interne, rendono le prospettive dell’economia globale e della stabilità finanziaria più incerte e soggette a rischi al ribasso”, si legge ancora nel testo.

“Questi episodi – prosegue – indicano l’importanza di una solida regolamentazione e di un attento monitoraggio dell’esposizione degli intermediari, tra l’altro, ai rischi di tasso di interesse e di liquidità”. Per il governatore, “ciò vale non solo per le banche, ma anche per gli istituti finanziari non bancari, che non beneficiano di un quadro normativo e di vigilanza comparabile, né hanno accesso all’assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale”