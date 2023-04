Risorse destinate al Terzo settore per contrastare situazioni di difficoltà rese ancora più gravi dalla crisi

Venti milioni di euro. Sono le risorse in dotazione per il 2023 al Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo. Risorse destinate al Terzo settore per contrastare situazioni di difficoltà rese ancora più gravi dalla crisi sanitaria, economica e sociale di questi anni. Quattro le tematiche prioritarie di azione: interventi emergenziali contro la povertà, supporto a donne e a minori vittime di violenza, lotta alla povertà educativa e al divario digitale, sostegno ai Neet (giovani che non studiano né lavorano) e agli Elet (giovani che abbandonano presto la scuola o le attività di formazione).

“Questi interventi hanno una loro efficienza economica. Abbiamo fatto valutare dall’Università Cattolica di Milano il valore generato ed è circa 4 volte l’erogazione”, afferma il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. Negli ultimi 5 anni sono stati 71 i milioni erogati dal Fondo, per un totale di oltre 4mila progetti sostenuti.

