Così il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros Pietro, a margine della presentazione della ricerca 'Indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2022'

“L’atteggiamento della Banca centrale europea per me è determinante, mi sembra di capire che c’è una variazione negli accenti che vengono usati. Ci possiamo aspettare un ammorbidimento”. Lo ha dichiarato il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros Pietro, a margine della presentazione della ricerca ‘Indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2022’ a Piazza Belgioioso a Milano, commentando le possibili decisioni della Bce nel meeting di politica monetaria di giovedì. “Detto in altro modo – ha spiegato Gros Pietro – l’inflazione quando parte è una brutta bestia, tutti gli operatori si aspettano che continuerà e quindi anticipano gli acquisti, per non dover subire troppo l’aumento dei prezzi, provocandone così l’accelerazione dell’aumento dei prezzi. Per evitare questo, le banche centrali sono molto rigide, però bisogna fare molta attenzione a cercare un atterraggio morbido”.

