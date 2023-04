I dati delle prenotazioni di Wonderful Italy: il numero dei soggiorni ad aprile è aumentato del 72%

Secondo i dati delle prenotazioni di Wonderful Italy, azienda leader per numero di case vacanze gestite direttamente, il numero dei soggiorni prenotati nelle destinazioni gestite dalla società nel primo mese di primavera è aumentato del 72%. A performare più della media nazionale sono in particolare alcune destinazioni come: Puglia (+85%), Liguria (+84%), Campania ed Emilia-Romagna (+80%). Molto bene anche la Sicilia, in particolare la parte occidentale (+76%). “Aprile rappresenta da sempre il primo test per misurare la voglia di vacanza degli italiani, perché le giornate finalmente si allungano, il meteo è favorevole e soprattutto, come succede quest’anno, la presenza delle festività come la Pasqua, la Liberazione e il 1° Maggio consentono di allungare i weekend di uno o due giorni” ha dichiarato Michele Ridolfo, CEO e cofondatore di Wonderful Italy, che prosegue “l’incremento del numero dei soggiorni rispetto allo scorso anno è depurato del dato relativo all’incremento delle case che gestiamo che è praticamente raddoppiato rispetto al 2022, si tratta quindi di dati effettivi”.

Formula preferita il ‘weekend lungo’

L’incremento dei soggiorni porta un miglioramento sostanziale anche al tasso di occupazione delle case, con ricadute positive non solo per i proprietari di casa, ma anche per i Comuni per i maggiori incassi della tassa di soggiorno e ovviamente per tutto l’indotto che il turismo genera. In Sicilia, il tasso di occupazione ad aprile è aumentato dal 29% al 35%. In Campania dal 66% al 71%. Sui laghi (Garda e Como) dal 37% al 50%. La durata media dei soggiorni ad aprile si assesta a 4,3 giorni: un dato in linea con il periodo, già dagli anni precedenti al Covid. Spiega Ridolfo: “soprattutto in primavera la formula preferita è il ‘weekend lungo’ che consente di staccare dalla routine anche più di una volta durante la stagione, grazie anche al fatto che, scegliendo destinazioni in Italia, l’incidenza dei costi di viaggio è relativa sul costo totale della vacanza”. I dati di aprile sono tradizionalmente un’anticipazione di cosa succederà nell’alta stagione e infatti Wonderful Italy registra un trend in crescita anche per i prossimi mesi. Per il mese di maggio, attualmente si registra già un tasso di occupazione delle case a livello nazionale del 35% mentre la proiezione ad aprile 2022 del mese di maggio si fermava al 27%. Guardando più lontano, a giugno abbiamo già una occupazione del 27% contro il 22% del 2022 e a luglio del 23%, contro il 19% dello scorso anno.

