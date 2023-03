Il presidente Nastasi in audizione alla Camera: "Abbiamo chiesto alcuni dati, non ce li hanno mai forniti"

Ancora niente accordo tra Meta e la Siae per riportare le canzoni degli artisti italiani sui social network del gruppo come Facebook e Instagram. Sul tema ha tenuto un’audizione davanti alle Commissioni riunite Cultura e Trasporti della Camera Salvatore Nastasi, presidente della società che tutela i diritti d’autore in Italia. “Dopo la scadenza della licenza, abbiamo chiesto alcuni dati a Meta, non ce li hanno mai voluti fornire. Dati che servono per determinare il giusto compenso per i nostri autori, perché noi rappresentiamo 100mila autori ed editori italiani. All’improvviso, a trattativa in corso, loro hanno detto ‘se oggi alle 18 non avrete accettato le nostre condizioni, tutti i contenuti italiani saranno rimossi’. Così, come un dittatore nordcoreano, premendo un bottone. Non potevamo accettare la loro proposta senza avere mai avuto da loro un solo dato di quelli che chiedevamo. Ho il sospetto che dietro tutto questo ci siano anche problemi economici che non hanno nulla a che fare con l’Italia”, queste le sue dichiarazioni.

“Battaglia non economica ma culturale”

Nastasi ha aggiunto: “La battaglia che stiamo cercando di intraprendere da soli non è quindi solo economica, ma culturale perché cerchiamo di tutelare l’industria creativa italiana. Siamo la sesta collecting del mondo, ma rispetto a un colosso come Meta ovviamente siamo molto piccoli”.

“Il problema è anche più vasto, perché i ragazzi non si preoccupano di non trovare più i brani italiani e automaticamente scelgono per i loro contenuti brani di altri Paesi. E questo è un danno grandissimo”, ha proseguito.

