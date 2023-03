Sono stati depositati in commissione Finanze alla Camera gli emendamenti con riformulazione del relatore, il Governo valuta dunque un'ulteriore estensione

Sono stati depositati in commissione Finanze alla Camera gli emendamenti con riformulazione del relatore al decreto superbonus. Si valuta poi un’estensione della proroga fino al 30 settembre per le villette (un emendamento la porta ora al 30 giugno). Tra gli elementi su cui c’è già un accordo le deroghe per enti di edilizia popolare, onlus, aree terremotate. Inoltre si va verso lo slittamento dei termini dal 31 marzo al 30 novembre per la cessione dei crediti 2022. Da sciogliere ancora il nodo dei crediti incagliati attraverso gli F24 come proposto dall’Abi e dall’Ance. La commissione potrebbe dare il via libera alle modifiche al testo nel corso della nuova riunione prevista oggi intorno alle 13:00.

Quindi si riflette sulla proroga per le villette, che potrebbe arrivare al 30 settembre (ora è al 30 giugno, contenuta in un emendamento) per le unità che avevano effettuato il 30% dei lavori al 30 settembre dello scorso anno; questo consentirebbe di concludere le spese per i lavori e di usufruire della detrazione al 110%. Nel pacchetto di modifiche presentato dal relatore al provvedimento Andrea De Bertoldi di Fdi ci sono le deroghe allo stop sulle cessioni dei crediti e dello sconto in fattura per i lavori legati al sismabonus, l’edilizia ex Iacp (case popolari) e onlus, la proroga al 30 giugno per le villette, l’autocertificazione per caldaie e infissi. Quanto agli F24, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva detto “restiamo fermi sulla proposta di consentire alle banche di utilizzare i crediti di imposta che acquistano in compensazione con gli F24 dei loro clienti anziché con gli F24 propri; siamo freddi perché i numeri di cui dispone l’Agenzia delle Entrate ci dicono che banche e assicurazioni sono lontane dall’avere già acquisito volumi di credito di imposta tali da rischiare di non avere spazio da utilizzare in compensazione“.

