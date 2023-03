Alcune centinaia di “esodati del superbonus” hanno manifestato con un corteo che da piazza della Repubblica a Roma ha raggiunto piazza Venezia. “Siamo qui per far rispettare i nostri diritti perché abbiamo lavorato su una legge che prevedeva la cessione dei crediti e che in corso d’opera è stata cambiata più volte”, lamentano i dimostranti: “Dicono sempre che stanno risolvendo ma intanto le aziende falliscono”. Alla manifestazione ha partecipato anche il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte con alcuni parlamentari pentastellati che prendendo il megafono ha commentato: “Questo governo non puo’ permettersi di volgere le spalle a queste persone, non c’e’ nessun buco di bilancio ma solo vantaggi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata