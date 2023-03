A Piazza Affari rally del titolo Eni a +4,19%

Apertura di seduta in rialzo per le Borse europee. Il Cac 40 di Parigi guadagna lo 0,97% a 7.093,7 punti, il Dax 30 di Francoforte lo 0,7% a 15.071,95 punti e il Ftse 100 di Londra lo 0,86% a 7.474,08 punti. Rialzi dello 0,68% per lo Smi di Zurigo a 10.792 punti e dello 0,71% per l’Ibex 35 di Madrid a 8.953,08 punti. L’Aex di Amsterdam guadagna lo 0,89% a 733,53 punti.

Rally per il titolo di Eni a Piazza Affari, che guadagna il 4,19% a 12,672 euro per azione, in testa ai rialzi di seduta. Piazza Affari aveva ampliato il rialzo di seduta già nella prima mezz’ora di scambi, con il Ftse Mib che guadagna l’1,44% a 26.291,04 punti, dopo aver segnato il massimo intraday di 26.304,57 punti.

