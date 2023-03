Preoccupazione dopo il fallimento della Silicon Valley Bank

Prosegue in forte calo Piazza Affari, con l’Ftse Mib che cede oltre il 4% a 26.164,35 punti, con gli investitori che scontano la preoccupazione per il fallimento della Silicon Valley Bank e l’attesa per la riunione della Bce in calendario per giovedì 16 marzo. In testa alle forti vendite i bancari (Bper cede il 9,36% e Bpm l’8,61%)

Hsbc acquisisce Silicon Valley Bank Uk

Intanto Hsbc acquisisce per una sterlina Silicon Valley Bank Uk, il ramo britannico della banca di riferimento della Silicon Valley, dopo il fallimento. Lo riporta Cnbc. Il segretario del Tesoro britannico, Jeremy Hunt, aveva fatto sapere che l’amministrazione britannica e la Banca d’Inghilterra erano al lavoro per “evitare o ridurre al minimo” i potenziali danni che sarebbero potuti derivare dalla filiale britannica di Svb. “Questa mattina, il governo e la Banca d’Inghilterra hanno facilitato una vendita privata di Silicon Valley Bank UK a Hsbc. I depositi saranno protetti, senza alcun sostegno da parte dei contribuenti. Ieri ho detto che ci saremmo presi cura del nostro settore tecnologico e abbiamo lavorato con urgenza per mantenere la promessa”, ha twittato.

Le Maire: “No allarme per banche Francia, sistema solido”

“Non c’è un allarme specifico per il settore bancario francese. Il sistema bancario francese è solido”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Bruno Le Maire, a Franceinfo, in merito al fallimento della Silicon Valley Bank.

