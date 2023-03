Il commissario all'Economia al suo arrivo all'Eurogruppo

“Non vediamo un rischio specifico di contagio. Certo monitoriamo la situazione in stretto contatto con la Bce” e “apprezziamo le iniziative intraprese dalle autorità Usa per evitare un contagio nel Paese”. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, arrivando alla riunione dell’Eurogruppo, in merito al crack della Silicon Valley Bank. Gentiloni ricorda poi che “le banche europee tutte, non solo le più grandi, stanno applicando gli standard di prudenza di Basilea”. E ribadisce: “Non c’è contagio diretto, la possibilità di un impatto indiretto va monitorato, ma al momento non vediamo un rischio significativo”.

