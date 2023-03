L'Enea aggiorna il bilancio al primo marzo: "Le detrazioni previste a fine lavori sono 75.375.524.210,83 euro"

Gli investimenti superano i 68 miliardi e le detrazioni previste a fine lavori sono oltre i 75 miliardi. Questo il bilancio del Superbonus al primo marzo messo a punto dall’Enea.

In particolare le asseverazioni sono 384.958. Il totale degli investimenti ammessi a detrazione è 68.523.203.828,03 euro. Il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione è di 53.184.584.200,63 euro. Le detrazioni previste a fine lavori sono 75.375.524.210,83 euro. Le detrazioni maturate per i lavori conclusi sono 58.503.042.620,69 euro. L’investimento medio per i condomini è di 597.798,09 euro, per gli edifici unifamiliari 113.913,62 euro, per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti 96.706,22 euro.

