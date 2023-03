Il Governo lavora sulla possibilità di comunicarli all'Agenzia delle Entrate con la sola presa in carico della banca

Si va verso una soluzione per i crediti incagliati del Superbonus. A quanto si apprende il governo starebbe lavorando, per quello che riguarda i crediti 2022 in attesa di approvazione da parte della banca, che rischierebbero di decadere con la scadenza fissata al 31 marzo, alla possibilità di comunicarli all’Agenzia delle Entrate con la sola presa in carico della banca, anche senza che sia stato completato l’iter di cessione. La soluzione, è il ragionamento emerso nel corso della riunione tecnica di stamattina al Mef, arriverebbe con un comunicato legge del governo che darebbe il via libera alla proposta, formulata in un emendamento FdI illustrato da Andrea De Bertoldi, relatore del provvedimento in commissione Finanze alla Camera.

