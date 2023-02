L' ad di Ponti Spa Società Benefit al Forum Sostenibilità di Fortune Italia

“Innovazione e sostenibilità dal nostro punto di vista sono strettamente collegate, perché l’innovazione, in particolare quella tecnologica, sarà uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza e la qualità ai consumatori. Da questo punto di vista noi abbiamo avviato un progetto, che è la tracciabilità al 100% dell’aceto di mele, al 100% italiano, che si può già trovare in commercio con un QR code sull’etichetta. Questo, se inquadrato, permette di vedere tutto il percorso dalla mela all’aceto in bottiglia, si può vedere quali tipi di mele sono usate, da quale campo sono raccolte. Questo è solo un piccolo pezzo del rapporto tra tecnologia e sostenibilità, che sicuramente sarà un grande driver di sviluppo in futuro”. Così Lara Ponti, amministratrice delegata di Ponti Spa Società Benefit, intervenendo a margine del V Forum Sostenibilità di Fortune Italia, a Venezia.

