Al via il progetto Agrigreen Fondi 2022, il laboratorio di sostenibilità realizzato da Edison Energia e dal Centro ricerche in Scienze Ambientali e Biotecnologie (Cesab). Il progetto riguarda “l’installazione di impianti di autoproduzione per risparmiare sull’energia elettrica con ritorni molto brevi”, puntualizza l’Ad di Edison Energia, Massimo Quaglini, spiegando che questo sarà possibile anche grazie alla creazione, a partire dal 2023, della Comunità energetica agricola più grande d’Italia. Fondi quindi è il punto di partenza, ma su larga scala l’ambizione è che il progetto diventi“un modello da replicare su scala nazionale”, aggiunge Quaglini. Alla base, due obiettivi: “accompagnare le aziende agricole nel percorso verso la transizione ecologica”, fornendo loro “le best practices necessarie per ridurre l’impatto climatico delle attività agricole” e “sensibilizzare gli imprenditori” sul tema – ormai centrale – della sostenibilità, come ha affermato il presidente del Cesab, Ercole Amato, davanti ad un nutrito parterre, tra cui il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’eurodeputato FI Salvatore De Meo. Nato alla fine del 2021, Agrigreen ha ottenuto il patrocinio delle istituzioni locali, cioè del Comune di Fondi e dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, coinvolgendo anche la Banca Popolare di Fondi.

