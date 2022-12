Si tratta di un’agenzia plurimandataria, controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Vita

Employee benefit, welfare, copertura dei rischi industriali. Sono alcune delle esigenze di coperture assicurative delle imprese. Per fornire soluzioni a queste richieste delle aziende opera Intesa Sanpaolo Insurance Agency, una realtà completamente dedicata alle imprese medio grandi, nata nel 2021 all’interno della Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo. Si tratta di un’agenzia plurimandataria, controllata al 100% da Intesa Sanpaolo Vita, che, in coordinamento con le reti bancarie che segnalano le imprese con esigenze di prodotti ‘non standard’, propone soluzioni personalizzate collaborando con le diverse Compagnieassicurative del Gruppo (Intesa Sanpaolo Vita, Fideuram Vita, Intesa Sanpaolo RBM Salute, Intesa Sanpaolo Assicura). Le imprese vogliono offrire sempre di più nell’ambito della salute e dei piani sanitari, della previdenza complementare collettiva, degli infortuni, in un percorso di benessere per i dipendenti. E poi c’è il tema dei rischi industriali, dove l’esigenza è attivare coperture per la responsabilità civile nei confronti degli asset aziendali (dal rischio imprenditoriale, alla protezione di macchinari e di immobili e del patrimonio strutturale, alle soluzioni cyber risk, di liability e di property).

E’ Andrea Lesca, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Insurance Agency, a illustrare l’attività della agenzia e il suo modello innovativo di business che offre una gamma di soluzioni assicurative personalizzate. “Intesa Sanpaolo Insurance Agency si rivolge ad un target di aziende medio grandi, imprese esigenti e complesse che hanno bisogno di soluzioni su misura. Aziende – spiega Lesca – che sono anche molto interessate al tema della sostenibilità e dei criteri Esg. Lavoriamo in una logica di complementarietà con la banca. Operiamo nel modello evolutivo della Bancassicurazione, di cui Intesa Sanpaolo è leader, e aiutiamo le aziende a identificare i loro bisogni e quindi le soluzioni adeguate”. “Da quando siamo nati nel 2021 – prosegue Lesca – abbiamo raggiunto un centinaio di accordi con i broker con cui collaboriamo in sinergia. A oggi abbiamo raggiunto circa 3mila aziende-clienti, totalizzando 70 milioni di euro di raccolta, un buon risultato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata