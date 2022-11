Presenti all'evento l'ad Alessandro Profumo e il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni

(LaPresse) Si rinnova l’appuntamento di Leonardo a Bruxelles, con i vertici del colosso dell’industria aerospaziale e delle istituzioni europee riunite nella storica Biblioteca Solvay. All’evento, dedicato al tema “Il percorso verso la Difesa europea tra sfide globali e sovranità tecnologica“, hanno preso parte l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, mentre la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha inviato un videomessaggio.

Tra gli ospiti diverse personalità del mondo politico, imprenditoriale e diplomatico. L’evento ha chiuso una giornata di appuntamenti aperta dalla presentazione del rapporto su ‘L’impatto economico dell’industria aerospaziale e della difesa europea’ da parte dell’Associazione europea delle industrie aerospaziali, della sicurezza e della difesa (Asd), guidata da Profumo. “Innovazione e sostenibilità sono due facce della stessa medaglia. Innovare è fondamentale per essere sostenibili nel tempo, avere la sostenibilità come un elemento fondamentale della propria strategia per avere successo e avere la capacità di attrarre le persone migliori che consentono di essere sempre innovativi”, le parole dell’amministratore delegato di Leonardo.

