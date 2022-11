Il sondaggio di Confesercenti-Ipsos: il budget medio è di 261 euro a persona, per un giro d'affari da 3,3 miliardi. Fanno da padroni moda e siti di e-commerce

Sono 12,7 milioni gli italiani che faranno almeno un acquisto nella settimana del Black Friday, dal 18 al 25 novembre. Lo segnala un sondaggio di Confesercenti e Ipsos, condotto su un campione di 800 italiani tra i 18 e i 65 anni. Il budget medio è di circa 261 euro a persona, per un giro d’affari totale che tocca i 3,3 miliardi di euro in netto aumento rispetto agli 1,7 miliardi del 2021.

Ma le pubblicità e le promozioni vanno avanti già dall’inizio di novembre, segnala l’indagine: più di 8 italiani su 10 (32 milioni di persone) ha già ricevuto offerte promozionali dirette via mail (79%), sms (27%) o Whatsapp (18%). Un diluvio di pubblicità e sconti anticipati che ha portato 9,7 milioni di italiani – il 31% di chi ha ricevuto un’offerta – ad effettuare già un acquisto. La percentuale sale al 33% nelle regioni del Mezzogiorno, mentre i consumatori ‘più pazienti’ sono al Centro (27%).

Protagonista la moda

Secondo quanto dichiarato dagli intervistati, i protagonisti di questo Black Friday saranno i prodotti di moda. Il 64% delle persone interpellate, infatti, annuncia l’intenzione di acquistare capi d’abbigliamento, calzature o accessori moda approfittando degli sconti. Seguono elettronica ed informatica, che raccolgono il 57% delle intenzioni di acquisto, ed elettrodomestici – dalle tv alle lavatrici – indicati dal 41%, mentre il 32% cerca prodotti per la casa. Ma c’è anche un 9% interessato ad altri tipi di prodotti: principalmente giocattoli, libri, oggetti da collezione, cosmetici ed altri prodotti di profumeria. E più della metà di chi comprerà al Black Friday, il 57% in particolare, dichiara di voler utilizzare l’occasione per portarsi avanti con i regali di Natale, per un totale di 1,9 miliardi di euro.

Dominano gli e-Commerce

Quanto ai canali di acquisto, il Black Friday si è ormai configurato come un evento soprattutto online. Solo il 29% degli italiani farà un acquisto in un negozio di prossimità. A fare la parte del leone saranno le piattaforme di e-Commerce (64% delle indicazioni), i portali online delle catene multimarca (43%) ma anche l’acquisto direttamente sul sito web dei produttori (29%). Un ulteriore 40% acquisterà anche presso i punti vendita fisici delle grandi catene e il 19% presso supermercati e ipermercati. E, a riguardo, il segretario generale di Confesercenti, Mauro Bussoni, chiede interventi di correzione e riequilibrio del mercato: “Le promozioni del Black Friday e di novembre in generale stanno anticipando il Natale e dirottandolo verso il web. È dunque lecito chiedersi se occorre garantire maggiore equilibrio di mercato, invece che lasciare tutto così com’è, assistendo, senza intervenire, alla trasformazione e desertificazione delle nostre città, con le vetrine dei negozi oscurate da cartelli affittasi”, spiega. “Abbiamo finalmente un ministero delle imprese e del Made in Italy, di cui fa parte anche la rete dei negozi di prossimità, un patrimonio e una caratteristica della nostra economia, che va tutelata come i nostri prodotti”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata