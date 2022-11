Secondo la Lega ricomparirà però nella manovra

Il tetto al contante a 5mila euro scompare dal Dl Aiuti quater ma potrebbe ricomparire in manovra. “Nessun problema: dal 1 gennaio 2023 il tetto per l’uso del contante salirà a 5mila euro. La norma sarà inserita nella legge di Bilancio”. Così fonti della Lega. Il tetto al contante non sarebbe presente nell’ultima bozza del nuovo decreto Aiuti, approvato dal Consiglio dei ministri nei giorni scorsi, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che, quindi, sarebbe stato modificato in corsa dopo che la premier, Giorgia Meloni, aveva annunciato che la misura sarebbe entrata nel dl Aiuti quater.

