Lettera al ministro dell’Economia per sollecitare l'intervento dopo il cambio di governo

I consiglieri di Ita Airways, che avevano presentato le dimissioni lo scorso marzo, hanno inviato una lettera al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per chiedere di rendere effettivo il loro passo indietro dal Cda dell’azienda. Le dimissioni infatti non erano mai state accolte dal Mef, e i sei rappresentanti dell’azienda erano rimasti al loro posto. A questo punto però, con il cambio di governo, “ritengono indispensabile ed urgente che il Socio stesso proceda all’accoglimento delle proprie dimissioni, e alla sostituzione”, sollecitando un intervento in tal senso.

