Si muovono le acque per il dossier Ita, dopo che ieri il Mef ha comunicato la fine degli obblighi di esclusiva concessi dal 31 agosto a Certares, Air France-KLM e Delta. Nei prossimi giorni, secondo quanto apprende LaPresse da fonti vicino al dossier, il nuovo esecutivo potrebbe fare il punto su una situazione che ha visto forti tensioni al vertice.

Ad oggi, dopo mesi di esclusiva, mancherebbero ancora i fondamentali industriali che avrebbero dovuto caratterizzare l’offerta capitanata dal fondo Certares, facendo scadere l’obbligo di esclusiva e rendendo necessarie nuove interlocuzioni, che si tradurranno in un ulteriore esborso per lo Stato e, quindi, per i contribuenti. Come quello della prossima assemblea di 400 milioni. Sul tavolo anche le vicende interne all’azienda: dopo che il Cda, per mano dei sei consiglieri dimissionari dal 30 marzo e dell’amministratore delegato Fabio Lazzerini, nominati dal vecchio MEF, ha revocato nelle scorse settimane le deleghe ad Altavilla che a sua volta ha presentato un atto al tribunale civile di Roma, lamentando sia la mancanza di giusta causa nella decisione, sia l’illegittimità della forma adottata, e sostenendo che tale passo non spettasse al cda, nonché la segnalazione di verificare da parte delle autorità competenti le modalità con la quale la società ha acquisito informazioni riguardo il Presidente ed i propri dipendenti.

Lufthansa: “Resta interesse per vera privatizzazione”

“Lufthansa rimane interessata al mercato italiano. Monitoriamo l’ulteriore processo di vendita di Ita e rimaniamo interessati a una vera privatizzazione della compagnia aerea”. Questo il pensiero di un portavoce del gruppo tedesco espresso il giorno dopo la nota del ministero dell’Economia sulla cessazione dell’obbligo di esclusiva concesso a Certares, Air France-Klm e Delta nella vendita di Ita Airways.

