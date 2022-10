Il cancelliere tedesco: "L'Unione deve coordinarsi con altri consumatori come Giappone e Corea"

(LaPresse) Olaf Scholz, davanti al Bundestag, parla dei rischi che comporterebbe il price cap sul gas. “I produttori potrebbero vendere il loro gas altrove e noi europei ne riceveremmo di meno”, spiega il cancelliere tedesco. “Ecco perché l’Unione europea deve coordinarsi con altri consumatori come Giappone e Corea, in modo tale da non farci concorrenza a vicenda”. Scholz, inoltre, conferma che il pacchetto anti caro-energia predisposto dalla Germania è di 200 miliardi di euro, pari al 2% del Pil tedesco. Misura che proteggerebbe Berlino per due anni e mezzo.

