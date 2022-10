La presidente della Commissione europea presenta le proposte dell'Ue per combattere il caro-energia

Oggi (18 ottobre) è stato presentato il nuovo pacchetto di proposte dell’Ue per combattere il caro-energia che comprende, tra le misure principali, l’introduzione del price cap dinamico e l‘acquisto congiunto del gas. “Agiamo uniti e ci siamo preparati bene per l’inverno che ci aspetta, riempiendo i nostri depositi di gas, risparmiando energia e trovando nuovi fornitori. Ora possiamo affrontare i prezzi eccessivi e volatili con maggiore sicurezza”, ha detto Ursula von der Leyen. “Introdurremo un meccanismo temporaneo per limitare i prezzi eccessivi questo inverno, mentre sviluppiamo un nuovo benchmark in modo che il Gnl sia scambiato a un prezzo più equo”. La presidente della Commissione europea ha sottolineato che dopo un ultimo mese riccodi discussioni finalmente tra gli Stati Membri c’è più comprensione e consenso. “Un approccio”, dunque, “maggiormente condiviso”.

Acquisto congiunto di gas

“Forniamo strumenti legali per l’acquisto congiunto di gas nell’Ue – ha aggiunto von der Leyen – e garantiamo la solidarietà nella sicurezza dell’approvvigionamento per tutti gli Stati membri. Negoziamo con i nostri fornitori di gas affidabili per garantire gas a prezzi accessibili. Ma dobbiamo anche accelerare gli investimenti nelle energie rinnovabili e nelle infrastrutture. Investire di più e più velocemente nella transizione verso l’energia pulita è la nostra risposta strutturale a questa crisi energetica”, ha concluso la presidente della Commissione Ue.

