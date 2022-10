Foto dall'archivio, Paolo Gentiloni, 2019

Il commissario europeo per gli affari economici: "Non possiamo escludere una recessione"

Siamo di fronte ad una situazione “si straordinaria incertezza, ci attende un inverno impegnativo e non possiamo escludere una recessione”. Così Paolo Gentiloni in un videomessaggio rivolto all’Insurance Summit 2022 organizzato da Ania. “La fiducia è in deterioramento. L’Outlook dipende dagli sviluppi sul mercato dell’energia, quindi l’attenzione va focalizzata sulle misure per l’energia. Non bisogna aggiungere ulteriore pressione al mercato e vanno fatti investimenti pubblici nei settori strategici. È importante un approccio coordinato a livello europeo”, ha aggiunto il commissario europeo per gli affari economici.

