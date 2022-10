Le dichiarazioni a margine dell'evento di premiazione del programma "Best Managed Companies"

(LaPresse) – “Il programma Bmc è nato nel 1993 in Canada e si è diffuso in 48 paesi negli ultimi trent’anni. Deloitte Private Italia ha deciso di aderire nel 2018 a questo programma, che tende a identificare le eccellenze a livello nazionale, che abbiano caratteristiche non soltanto dal punto di vista economico, patrimoniale e finanziario, o della posizione e della figura dell’imprenditore, ma che devono avere delle caratteristiche di eccellenza a 360 gradi”. Così Andrea Restelli, Partner di Deloitte e responsabile Italia del programma Best Managed Companies, a margine dell’evento di premiazione a Palazzo Mezzanotte a Milano. Le aziende premiate, aggiunge Restelli, “hanno dimostrato nel corso del tempo delle notevoli capacità di cambiamento, innovazione e di crescita. Quello che abbiamo notato soprattutto negli ultimi due anni nel periodo post-Covid è la capacità di innovare attraverso la possibilità di trovare prodotti e servizi sempre più di qualità, che devono rispondere alle richieste dei consumatori e che abbiano caratteristiche al tempo stesso di sostenibilità”.

