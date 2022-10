Così il presidente di Confindustria parlando all'assemblea dell'Unione degli industriali di Varese

Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sconfessa in parte il programma economico del centrodestra: “Non possiamo permetterci immaginifiche flat tax sull’Irpef che dimentichino Irap e Ires. Non possiamo permetterci nuovi strumenti di prepensionamento. Noi non immaginiamo di negare in alcun modo ai partiti il loro legittimo desiderio di perseguire al governo gli obiettivi che hanno descritto ai propri elettori”, ha detto Bonomi¬†partecipando all’assemblea dell’Unione degli industriali di Varese. “Ci limitiamo a ripetere fermamente che energia e finanza pubblica sono due fronti di emergenza che non possono tollerare follie, ma che richiedono di concentrare grandi risorse“, ha concluso.

