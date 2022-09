Il leader della Lega: "Pagare meno per pagare tutti. E se evadi, ti metto in galera"

(LaPresse) “La Flat tax all’italiana, la tassa piatta, la tassa unica, la tassa semplice al 15%. Ha dato lavoro a milioni di lavoratori autonomi, partite IVA e liberi professionisti. Chi seglie la Lega, sceglie di tagliare le tasse anche al popolo dei lavoratori dipendenti, dei pensionati e delle famiglie con i figli a carico. Fino a 70mila euro di reddito lordo, si paga solo il 15%. Pagare meno per pagare tutti. E se evadi, ti metto in galera. Però prima ti abbasso le tasse”. Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando dal palco di Pontida. Poi l’affondo sul canone Rai. “Da qualche anno, per idea di quel genio di Renzi, sulla bolletta si paga una tassa in più ogni mese, il canone Rai. Ci siamo andati a studiare come funziona in tanti Paesi europei, e siccome in 10 Paesi dell’Ue il canone per la tv pubblica non esiste e non è pagato dai cittadini, come Lega ci prendiamo questo impegno: dall’anno prossimo zero canone in bolletta e la televisione pubblica come in altri Paesi fa servizio pubblico campando di pubblicità, profitti e ascolti. Zero canone Rai, si può, lo fanno 10 Paesi. Io penso che possiamo permetterci di azzerare il canone Rai per aiutare qualche italiano in più. La Rai è un patrimonio di cultura che ci sta a cuore, ma penso che possa anche tirare un po’ la cinghia e tagliare un po’ di sprechi, e penso che possa andare avanti lo stesso”.

