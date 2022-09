Le parole dell'ad Paolo Gallo a Torino

(LaPresse) – “Noi abbiamo come obiettivo di avere completato sopra il 90% la trasformazione digitale della nostra rete per fine 2023. Già in questi mesi stiamo sperimentando un nuovo sistema online che ci permette di gestire e controllare da remoto le nostre reti e di intervenire laddove si verificano delle situazioni anomale”. Così l’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, in occasione dei 185 anni del gruppo celebrati nella sede di Torino, città dove la società è nata nel 1837.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata