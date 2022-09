L'ex ministro al Forum Ambrosetti a Cernobbio

(LaPresse) “L’inflazione può scappare di mano perché siamo passati da un’inflazione zero a una molto alta”. A dirlo è l’ex ministro Pier Carlo Padoan, attuale presidente di Unicredit, parlando con i cronisti a margine del Forum Ambrosetti a Cernobbio. “Quindi le aspettative degli operatori sono tutte fuori equilibrio. Se l’Inflazione non viene riportata in basso rapidamente c’è il rischio che il mercato pensi che ci siamo stabilizzati su un’Inflazione alta”, ha aggiunto l’ex ministro del Tesoro che ha poi concluso: “Mi ricordo negli anni Settanta quando l’Inflazione era a due cifre e la situazione era fuori controllo”.

