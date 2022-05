L'Agenzia nazionale del Turismo: "Belpaese in ripresa, ma non ancora ai livelli del 2019"

(LaPresse) L’Eurovision Song Contest è stato un enorme spot pubblicitario per il nostro Paese, grazie anche alle “videocartoline” che hanno preceduto ogni esibizione e cambio di palco. “L’Italia con Enit punta sempre di più sui grandi appuntamenti internazionali che amplificano la portata delle eccellenze dei territori noti e meno noti della Penisola: le immagini che abbiamo voluto condividere con gli spettatori di tutto il mondo sono solo un assaggio della magnificienza e delle peculiarità italiane”, ha commentato l’Amministratore delegato di Enit,l’Agenzia Nazionale del Turismo, Roberta Garibaldi. “I numeri – prosegue – parlano di un Paese in ripresa che manifesta già performance positive supportate dal sentimento Italia che permane nelle ricerche online e dal primato del Belpaese in testa alle ricerche di vacanza internazionale, volo più alloggio, insieme a Usa e Spagna”. La Penisola registra nei primi 4 mesi del 2022 quasi 2 milioni di arrivi aeroportuali internazionali (1.617.600) in crescita del +582,5% rispetto al 2021. Siamo ancora lontani dai numeri del 2019 ma secondo Ufficio Studi ENIT su dati Forwardkeys, il distacco si appiana a giugno: l’estate 2022 segna un + 389,9% rispetto al 2021 con una discontinuità rispetto al 2019 limitato al meno – 29,7%. “Si tratta di cifre che infondono fiducia. L’obiettivo è un recupero programmatico e capillare del turismo che non si concentri sull’ overtourism ma distribuisca il carico antropico in vari periodi dell’anno. E quello di bilanciare il turismo in tutte le aree”, conclude Roberta Garibaldi Ad Enit.

