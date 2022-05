Associazioni metano: "Bene misure Cdm, revocato sciopero maggio"

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti.

In considerazione del “perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022″, le aliquote di accisa sono rideterminate nelle seguenti misure:

-benzina: 478,40 euro per mille litri;

-oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

-gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

-gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo; Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

“Molto bene il taglio dell’accisa su benzina, gasolio e Gpl fino all’8 luglio. Passano le richieste della Lega che da ottobre chiede anche l’estensione del provvedimento sul gas per autotrazione su cui finalmente è stata completamente eliminata l’accisa e l’Iva è stata ridotta al 5%. La Lega al governo è questa ed è già al lavoro per alleviare anche il peso insostenibile delle bollette per milioni di italiani”, dicono i capigruppo di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo. “Le decisioni del governo vanno nella giusta direzione per sostenere famiglie e imprese di fronte a quello che è il rincaro delle materie prime e il caro-bollette. Bisogna insistere, si tratta di un primo passo e se sarà necessario diventerà inevitabile arrivare a uno scostamento di bilancio”, aggiunge il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando del Dl carburanti in discussione oggi al Consiglio dei ministri, in un punto stampa a margine della plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. “Il caro benzina non può essere a carico di famiglie e imprese. Per questo abbiamo sostenuto in Consiglio dei Ministri il provvedimento che estende a luglio gli interventi contro gli aumenti. Il Movimento 5 Stelle non intende lasciare nessuno solo di fronte a questa crisi”, ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte su Twitter.

Il #carobenzina non può essere a carico di famiglie e imprese. Per questo abbiamo sostenuto in Consiglio dei Ministri il provvedimento che estende a luglio gli interventi contro gli aumenti. Il @Mov5Stelle non intende lasciare nessuno solo di fronte a questa crisi. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) May 2, 2022

Associazioni metano, bene misure Cdm, revocato sciopero maggio

Le associazioni del metano sciolgono le braccia davanti alle misure approvate dal Consiglio dei ministri e revocano lo sciopero previsto per il 4, 5 e 6 maggio 2022. Lo annunciano in una nota Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Federmetano, sottolineando che accolgono “con favore” il provvedimento del Cdm, che “oltre a prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino all’8 luglio 2022, include anche un intervento sul metano auto: l’accisa sarà a zero euro per metro cubo ed è prevista una riduzione dell’Iva dal 22% al 5%”.

