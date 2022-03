Da lunedì, per lo stesso motivo, stop degli autotrasportator

(Lapresse) Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato il decreto che colpisce l’economia europea come ritorsione alle ultime sanzioni dell’Ue per l’invasione dell’Ucraina. Il provvedimento è simile all’embargo russo del 2014. In pericolo per l’Italia ci sono le vendite degli alimenti base della dieta mediterranea come vino, pasta e olio in Russia: è l’allarme di Coldiretti. Lo scorso anno l’export di questi prodotti in Russia ha raggiunto il valore di 670 milioni di euro, con un aumento del 14% rispetto al 2020. Intanto ad Ancona riunione generale delle marinerie d’Italia, in protesta per il caro carburanti. Da lunedì, per lo stesso motivo, stop degli autotrasportatori.

