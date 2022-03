Secondo il Presidente la Russia sta adempiendo a tutti gli obblighi e contratti di fornitura energetica agli altri paesi del mondo. "Nonostante tutto"

“La Russia sta adempiendo a tutti i suoi obblighi di fornire risorse energetiche all’Europa e ad altri Paesi del mondo”. Così il presidente russo, Vladimir Putin, durante una riunione di governo, citato da Tass. Il presidente russo ha inoltre fatto sapere che il sistema di trasmissione del gas ucraino (Gts) è completamente rifornito in base ai contratti per la fornitura di gas all’Europa. “Anche il sistema di trasporto del gas dell’Ucraina come da contratto è rifornito al 100%. Ciò desta sorpresa, ma è vero”, ha evidenziato ancora Putin. “Per quanto riguarda quei Paesi che stanno compiendo passi ostili nei confronti del nostro paese e della nostra economia, siamo ben consapevoli che chiedono ai loro cittadini di stringere la cintura, vestirsi più caldi e, in generale, indicare le sanzioni che ci impongono come motivo del deterioramento della loro situazione” ha sottolineato Putin.

Putin ha poi tirato una stoccata. sui prezzi energetigi negli Stati Uniti: “L’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi negli USA non è legato al divieto di importazioni di petrolio dalla Federazione Russa, ingannano la loro popolazione”, i prezzi in Occidente “stanno crescendo, ma non per colpa nostra. Questo è il risultato dei loro stessi errori di calcolo. Non hanno nulla di cui incolparci”.

Sulle sanzioni alla Russia il presidente ha affermato come sarebbero state imposte in ogni caso dall’occidente. “Non ho dubbi che queste sanzioni sarebbero state imposte in un modo o nell’altro, come lo sono state negli ultimi anni”, ha detto secondo quanto riportato da Tass.

“Hanno creato problemi” alla Russia – ha voluto ammettere Putin – ma ha affermato che Mosca li “risolverà”. L’economia russa “si sta adattando alla nuova situazione”, ha sottolineato il capo del Cremlino. E’ indubbio, ha aggiunto Putin, che i prezzi globali del mercato alimentare aumenteranno ulteriormente se la pressione economica internazionale sulla Russia continuerà.

Bisogna “agire con decisione” contro le aziende straniere che hanno deciso di lasciare la Russia. H concluso il presidente russo davanti ai suoi ministri.

