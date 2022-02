In arrivo una Digital Clinic riservata ai clienti Icc: videoconsulti medici, monitoraggio dei parametri vitali e servizi a domicilio

International Care Company, società italiana leader nei servizi di assistenza quotata su Euronext Growth Milan, annuncia il lancio del nuovo portale DOC24, una Digital Clinic riservata ai clienti ICC attraverso cui usufruire di tutti i servizi di ultima generazione nel settore della Digital Health e della Telemedicina.

Attraverso un nuovo sito web, completamente rinnovato in termini di User Interface e User Experience e che sarà svelato ai clienti alla fine di febbraio, i clienti potranno accedere con estrema facilità ai servizi che ad oggi erano accessibili solo tramite app o chiamando la centrale operativa h24: videoconsulto medico, monitoraggio parametri vitali e alert medico, servizi a domicilio e assistenza Covid-19 sono solo alcuni dei servizi a disposizione dei clienti ICC, in aggiunta alla possibilità di accedere alla capillare rete di farmacie e strutture specializzate partner di International Care Company.

Integrato nella nuova Digital Clinic ICC anche il servizio Medical Passport: un’area personale riservata dove ogni cliente potrà inserire e avere sempre a disposizione la propria “storia” medica, aggiungendo referti, esami diagnostici e del sangue e ricette mediche e dove avere sempre la possibilità di controllare l’evoluzione dei dati relativi al monitoraggio dei propri parametri vitali.

Un nuovo annuncio di fondamentale importanza per la società neo quotata, a testimonianza della propria capacità di operare trasversalmente nel mercato dell’assistenza digitale e di essere pioniere dell’innovazione in un settore che vale oltre 1,5 miliardi di Euro in Italia e che è destinato ad un’ulteriore crescita prospettica, grazie all’importante spinta – stimata in 15 miliardi di Euro – prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Non vediamo l’ora di presentare la nuova Digital Clinic ai nostri clienti – ha dichiarato l’Ing. Gualtiero Ventura, Presidente e Amministratore Delegato di International Care Company. “Gli importanti investimenti realizzati per la creazione, nel 2016, e lo sviluppo dell’app DOC24 raggiungono oggi un nuovo stadio: la nascita di una nuova piattaforma integrata per essere sempre al fianco dei nostri clienti, con strumenti innovativi e servizi caratterizzati da un grande valore aggiunto e un altrettanto grande facilità di utilizzo. La Digital Health rappresenta uno dei nostri segmenti di business fondamentali, un mercato in forte crescita e con enormi potenzialità di sviluppo: il futuro è nel nostro DNA, così come la voglia di crescere ed investire nelle grandi potenzialità di questa azienda e questo settore”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata