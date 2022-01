I beni del carrello della spesa da +1.2% al 2,4%

Tornano a crescere i prezzi al consumo: a dicembre, secondo i dati Istat, l’inflazione ha registrato l’aumento medio annuo più forte dal 2012: +1.9%. Volano i beni del cosiddetto carrello della spesa: i prezzi dei beni ad alta frequenza d’acquisto raddoppiano la loro crescita: da +1.2 al 2,4%.

L’ulteriore accelerazione dell’inflazione su base tendenziale è dovuta prevalentemente ai prezzi dei Beni alimentari, sia lavorati (da +1,4% di novembre a +2,0%) sia non lavorati (da +1,5% a +3,6%), a quelli dei Beni durevoli (da +0,4% a +0,8%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +1,9% a +2,3%); i prezzi dei Beni energetici continuano a crescere in misura molto sostenuta, pur rallentando (da +30,7% a +29,1%), a causa di quelli della componente non regolamentata (da +24,3% a +22,0%), mentre la crescita dei prezzi della componente regolamentata rimane pressoché stabile (da +41,8% a +41,9%).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata