Così il segretario generale della Cgil a margine di un evento a Torino

(LaPresse) – Su Tim “pensiamo una cosa precisa: è un settore strategico e noi abbiamo un problema. Non abbiamo ancora una rete di nuova generazione che sia in grado di connettere il nostro paese. Quindi, quello che deve essere realizzato e analizzato, rispetto a questa proposta che il fondo americano ha avanzato, è quale sistema vogliamo costruire sulle telecomunicazioni. E in questo, essendo un settore strategico, pensiamo che il governo debba non lasciare fare al mercato ma essere in grado di porre quegli indirizzi e quelle condizioni capaci di costruire la rete unica in tutto il paese e imprese che siano campioni su questo settore“. Cosi il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Torino per l’assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici dell’Iren. “Non possiamo – aggiunge- ripetere gli errori fatti in passato quando si lasció privatizzare Telecom disperdendo una competenza che adesso c’è bisogno di rilanciare e rafforzare”.

